Slagerij Laurenzo & Sylvie nog tot volgende week donderdag gesloten door corona bij personeelslid Siebe De Voogt

24 september 2020

15u31 0 Oostkamp Slagerij Laurenzo & Sylvie in Waardamme opent volgende week donderdag opnieuw de deuren, nadat eerder deze week bij een van de personeelsleden Slagerij Laurenzo & Sylvie in Waardamme opent volgende week donderdag opnieuw de deuren, nadat eerder deze week bij een van de personeelsleden een coronabesmetting werd vastgesteld. “Alles verloopt gunstig”, zegt zaakvoerster Sylvie, die niet kwijt wil of er nog andere werknemers positief testten.

De slagerij in het centrum van Waardamme sloot dinsdag plots de deuren. Een werknemer, die af en toe op zelfstandige basis in het atelier werkt, had positief getest op corona. Laurenzo en Sylvie besloten geen enkel risico te nemen en deden hun zaak tijdelijk dicht. Woensdag werden zij en vier andere personeelsleden ook zelf onderworpen aan een coronatest. Over de resultaten van die testen willen de zaakvoerders niets kwijt. “We willen enkel zeggen dat alles gunstig aan het verlopen is", zegt Sylvie. “Volgende week donderdag openen we opnieuw de deuren.”