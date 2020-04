Situatie in woonzorgcentrum Sint-Jozef stabiel: voorlopig geen nieuwe besmettingen Siebe De Voogt

08 april 2020

12u31 2 Oostkamp Voorlopig werden geen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Oostkamp. “We wachten nu op de 260 testkits om álle bewoners en medewerkers te testen”, zegt algemeen directeur Frank Declerck.

Maandag raakte bekend dat bij 6 bewoners van Sint-Jozef en 3 medewerkers het coronavirus werd vastgesteld. Voorlopig blijft het daarbij, want volgens directeur Frank Declerck testte sindsdien niemand meer positief. “Het virus is een schim", vertelt hij. “Al 3 dagen voor je symptomen vertoont, ben je besmettelijk. We lopen dus achter de feiten aan. Maar het feit dat geen nieuwe besmettingen meer opdoken, is wel goed nieuws. We wachten nu op de komst van 260 testkits, waarmee al onze bewoners en medewerkers zullen getest worden. De resultaten zullen wellicht nog even op zich laten wachten.”

Zieken gescheiden

Intussen worden de zieke bewoners in Sint-Jozef in quarantaine gehouden. “We richtten een speciaal team op van 14 personen om enkel de zieke mensen te verzorgen”, stelt de directeur. “De medewerkers die de zieken verzorgen, werken vanuit pop-upburelen. De maaltijden van de besmette bewoners worden gesplitst, net als het volledige linnencircuit. De zieke bewoners zitten verspreid over 2 van de 4 afdelingen. We hebben er bewust voor gekozen om hen op hun kamer te laten en niet af te zonderen in een aparte afdeling. Dat komt de werking ten goede. Met andere bewoners komen de zieken sowieso niet in contact.”