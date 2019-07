Sint-Godelievestraat begin augustus week afgesloten voor herstelling waterlek Siebe De Voogt

18 juli 2019

08u52 0 Oostkamp In de Sint-Godelievestraat in Moerbrugge is recent een klein waterlek ontstaan ter hoogte van de kerk. Om het lek te herstellen zal de weg in de week van 5 augustus afgesloten zijn voor het verkeer.

Watermaatschappij Farys onderzocht of het euvel kon hersteld worden zonder het volledige wegdek op te breken, maar dat bleek niet mogelijk. Over de ganse breedte moet een sleuf getrokken worden om het lek goed te kunnen herstellen. In de week van 5 tot 9 augustus zal de Sint-Godelievestraat bijgevolg enkele bereikbaar zijn via Oostkamp. Het doorgaand verkeer zal worden omgeleid via Steenbrugge. De parking op het Moerbruggeplein is tijdens de werken bereikbaar via de Legeweg en Oedelemsestraat. Fietsers en voetgangers zullen wél steeds door kunnen. Ook vervoersmaatschappij De Lijn volgt door de werken een omleiding via de Kattestraat. Hierdoor zal de halte Moerbrugge Kerk niet bediend worden.