Sijslostraat wordt binnen twee jaar volledig heraangelegd: project kost ruim 4 miljoen euro Siebe De Voogt

04 maart 2020

13u14 2 Oostkamp De Sijslostraat in Ruddervoorde wordt in 2022 volledig vernieuwd. De rijweg en fietspaden worden heraangelegd en er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Het volledige project kost ruim 4 miljoen euro, waarvan de gemeente 1 miljoen zelf op tafel legt.

De bewoners van de Sijslostraat kregen vorig jaar de kans om zélf suggesties in te dienen voor de heraanleg van hun straat. De verlaging van de toegelaten snelheid tot 50 km/uur en een fietspad in asfalt in plaats van beton kwamen als voornaamste punten naar voren. De bezorgdheden van de bewoners werden door het gemeentebestuur meegenomen in de uitwerking van het project rond de vernieuwde Sijslostraat. Tussen de Zedelgemsestraat en Stokhovestraat wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. De rijbaan tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem wordt volledig vernieuwd in asfalt. In het dicht bebouwde deel wordt de snelheid verlaagd tot 50 km/uur en zal de rijbaan 5,60 meter breed zijn. In het stuk waar 70 km/uur is toegelaten wordt de rijweg 6 meter breed.

Beton

Het fietspad tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem wordt in de plannen heraangelegd. Het dubbelrichtingsfietspad tot de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant liggen, maar wordt in asfalt gegoten. Nieuw is dat in het stuk tussen de Veldhoekstraat en grens met Loppem aan weerszijden van de weg een fietspad wordt aangelegd in beton. Op die manier wil de gemeente de veiligheid en het comfort van de fietsers vergroten. De kost van het totale project wordt geraamd op 4.057.000 euro. De gemeente komt voor ruim 1 miljoen euro tussen. De provincie West-Vlaanderen betaalt de kost van de fietspaden: ruim 1,5 miljoen euro. De rest van het bedrag bevat de kosten van de rioleringswerken en wordt gedragen door de Vlaamse Overheid. Als alles volgens plan verloopt, moeten de werken in 2022 van start gaan.