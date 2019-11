Schouwbrand slaat over naar dak en maakt woning onbewoonbaar: bewoner naar ziekenhuis Siebe De Voogt

18 november 2019

21u22 3 Oostkamp In de Fabiolalaan in Oostkamp is maandagavond een woning onbewoonbaar verklaard na een brand. Het vuur ontstond in de schouw, maar sloeg snel over naar het dak. Eén bewoner werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweerposten van Brugge en Oostkamp werden even na 18.30 uur opgeroepen voor een schouwbrand in een woning langs de Fabiolalaan in Oostkamp. Bij hun aankomst bleek het vuur al te zijn overgeslagen naar het dak en sloegen de vlammen al naar buiten. Volgens de lokale politie Het Houtsche konden de hulpdiensten de bewoners, een koppel vijftigers, en hun hond evacueren. De man kreeg teveel rook binnen en werd voor een check-up overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer had de vlammen relatief snel onder controle, maar moest wel nog enige tijd nablussen. De leefruimte achteraan het huis brandde volledig uit.

Omdat ook de andere ruimtes zware rookschade opliepen, werd de woning onbewoonbaar verklaard. De bewoners zullen de nacht bij hun dochter doorbrengen. Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) kwam hen een hart onder de riem steken. Een aanpalend huis bleef uiteindelijk wel gevrijwaard. De Fabiolalaan was tijdens de bluswerken plaatselijk meerdere uren afgesloten voor het verkeer.