Schoolomgevingen krijgen extra wegmarkeringen om veiligheid van kinderen te verhogen Siebe De Voogt

06 juli 2020

14u11 0 Oostkamp Om de schoolomgevingen in Oostkamp veiliger en kindvriendelijker te maken, worden dinsdag en woensdag extra wegmarkeringen aangebracht. Het gaat onder meer om fietssuggestiestroken en zebrapaden. Een overzicht.

In Baliebrugge worden extra wegmarkeringen aangebracht langs de Torhoutsestraat. In Hertsberge wordt de schoolomgeving aangeduid in de Wingensestraat. In de Toekomststraat wordt dan weer een zebrapad aangelegd. De Leegtestraat in Ruddervoorde wordt ingericht als fietsstraat en in de Kanunnik Andriesstraat worden de fietssuggestiestroken verder afgewerkt. In Waardamme en Moerbrugge wordt gewerkt in Beekstraat en Patersonstraat.

Wat Oostkamp betreft worden dinsdag en woensdag wegmarkeringen aangebracht in het stuk Kortrijksestraat tussen Schooldreef en Marechalstraat. Er wordt ook gewerkt in de Schooldreef en Marechalstraat zelf. Die laatste zal voortaan gebruikt worden als fietsstraat, waar fietsers absolute voorrang hebben. Tot slot wordt in de Brugsestraat ter hoogte van de kerk een ribbelmarkering aangebracht. De belijningswerken zullen voor plaatselijke hinder zorgen. Op woensdagvoormiddag rijden bijvoorbeeld geen bussen van De Lijn door het centrum.