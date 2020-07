Schade bij schouwbrand in Kwagatstraat blijft beperkt Siebe De Voogt

08 juli 2020

In de Kwagatstraat in Ruddervoorde is woensdagmorgen brand ontstaan in de schouw van een woning. De schade bleef beperkt.

De bewoner van de woning kon bij het miezerige weer wel nog wat gezellige warmte gebruiken en besloot rond 8 uur zijn houtkachel aan te steken. Een slecht idee, want meteen ontstond een kleine brand in de schouw van zijn huis. De brandweer snelde ter plaatse en had de situatie snel onder controle. De kleine brand zorgde voor weinig tot geen schade aan de woning. Tijdens de bluswerken was de Kwagatstraat tijdelijk afgesloten voor het verkeer.