Schade bij nachtelijke brand in garage blijft beperkt Siebe De Voogt

13 april 2020

09u03 0 Oostkamp In de Gevaartsestraat in Oostkamp is zondagnacht brand uitgebroken in een garage. De schade bleef al bij al beperkt.

De bewoners van de woning bij de garage werden even na 5 uur gewekt door hun automatisch brandalarm. De brandweer snelde meteen ter plaatse, maar raakte niet meteen bij de garage. Omdat die enkel bereikbaar was via een smal weggetje, moesten de brandweerlieden een 50 meter lange brandslang aanleggen om bij de vuurhaard te komen. De brand zelf was uiteindelijk snel onder controle. De schade in de garage bleef beperkt. Naar de oorzaak blijft het gissen, al sluit de brandweer kwaad opzet zeker uit.