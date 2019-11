Rudy en Herlinde zagen woning in mum van tijd in brand vliegen: “Het ging allemaal zo snel” Siebe De Voogt

19 november 2019

13u19 1 Oostkamp Rudy Compernolle (62) en Herlinde Lagast (59) kunnen voorlopig niet meer naar huis, nadat hun woning in de Fabiolalaan in Oostkamp maandagavond voor een groot deel uitbrandde. Het koppel had op het moment dat de brand uitbrak net gegeten en zag hoe het vuur zich razendsnel verspreidde. “We hebben nog proberen blussen, maar er was niets meer tegen te beginnen.”

De 62-jarige Rudy Compernolle en zijn vrouw Herlinde Lagast (59) waren dinsdagvoormiddag volop in de weer met het verzamelen van spullen die na de brand van maandagavond nog bruikbaar zijn. Vooral hun keuken en een deel van hun leefruimte kregen het zwaar te verduren en zijn quasi volledig uitgebrand. Een deel van het dak kwam door de hitte naar beneden. Rudy en Herlinde bleven gelukkig zelf wél ongedeerd, al moest hij wel even naar het ziekenhuis voor een controle. “Politie en brandweer vonden dat beter, maar uiteindelijk was er met mij niets aan de hand”, vertelt de man.

Razendsnel

Een dag na de brand blijkt hoe snel de vlammen zich verspreidden. “We hadden net gegeten en ik was de afwas aan het doen”, zegt Herlinde. “Ik keek om en zag plots vlammen achter me. Ik heb nog water en zout in de kachel gegooid, maar dat had geen zin meer.” Rudy toonde bijzonder veel lef en ging het vuur zelf nog te lijf. Hij ging zelfs in de dakgoot staan. “Ik denk niet dat het slim was, maar op zo’n moment denk je niet helder meer na. Ik wilde inschatten waar de vlammen precies zaten en zag hoe ze zich razendsnel naar de achterkant van het huis verspreidden. Met de tuinslang probeerde ik nog te blussen, maar er was niets meer tegen te beginnen. De verlichting viel uit en plots stonden we in het donker.”

OCMW-woning

Het koppel begaf zich naar buiten en kon uiteindelijk ook hun hond en kat in veiligheid brengen. De toegesnelde brandweer had de vlammen relatief snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de woning onbewoonbaar moest verklaard worden. Een 20 jaar oude kachel lag wellicht aan de oorzaak van de brand. “Volgens de brandweer stapelden gassen zich op in het plafond en moeten die uit zichzelf zijn beginnen branden. Of we niets gemerkt hadden? We hadden wel een lichte brandgeur geroken, maar dachten dat die van de brandende kachel zelf kwam. Uiteindelijk bleken de vlammen al in het dak zelf te zitten.”

Rudy en Herlinde wonen al jarenlang in de Fabiolalaan, maar kunnen na de brand voor onbepaalde tijd niet meer naar huis. Ze brachten de nacht door bij hun dochter Malika en kregen dinsdagmiddag goed nieuws van het OCMW van Oostkamp. “Normaal kunnen we terecht in een appartement in de Dalevijversstraat”, klinkt het.