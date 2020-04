Ruddervoordenaar moet opening van schooltje in Oeganda uitstellen door coronavirus: “Iedereen zit daar in complete lockdown” Siebe De Voogt

03 april 2020

09u41 10 Oostkamp Ook in Afrika houdt het coronavirus lelijk huis. Ruddervoordenaar Jos Deforche (73) zou met zijn vzw Creating Power in de paasvakantie een schooltje openen in Oeganda, maar moet de plechtigheid noodgedwongen met een jaar uitstellen. “Iedereen zit daar in complete lockdown, dus afreizen heeft geen zin”, zegt hij. “Het is ongezien.”

De 73-jarige Jos Deforche uit Ruddervoorde, bij Oostkamp, ging in 2011 samen met zijn dochter voor een eerste keer op reis naar Oeganda. De confrontatie met de armoede raakte hem sterk en dus richtte de man twee jaar later een vzw op: Creating Power. Met zijn vzw steunt Jos de Mgr. Ngobya school in Kagganda. Het schooltje werd in 2009 opgestart door een plaatselijke verpleegster en groeide in geen tijd uit van 60 naar 240 kinderen. “De grootste hap uit ons budget gaat naar onderwijs”, vertelt Jos. “Met ons geld wordt zorg voorzien voor het onderwijzend personeel en de kinderen, uitrustingen gekocht om les te geven, boeken, schrijfgerief en andere zaken. Bouwen is een ander deel van ons project. Alle daken van de school sloten we bijvoorbeeld aan op meerdere regenwatertanks, omdat het stadswaternet niet top is.”

Plechtige opening

Door de snelle groei van de school werd in 2013 gestart met een nieuwbouw op een stuk grond dat geschonken werd door een Zweedse familie. De kinderen werden in 2018 al ondergebracht in de gloednieuwe klassen, maar de gebouwen waren nog allesbehalve afgewerkt. Intussen zijn 16 ruime klassen en 2 slaapblokken met toiletten en douches klaar om in gebruik genomen te worden. “De plechtige opening stond in de paasvakantie gepland”, zegt Jos. “We zouden zaterdag met 24 personen vertrekken naar Oeganda, waaronder een delegatie van de provincie West-Vlaanderen. Maar door de coronacrisis valt die trip volledig in het water. We moeten de opening noodgedwongen met een jaar uitstellen naar de zomervakantie van 2021. We hadden al een safari geregeld en voorschotten betaald voor de hotels. Die hebben we kunnen recupereren, maar toch blijven we met een verlies achter.”

Complete lockdown

Het coronavirus houdt volgens Jos ook lelijk huis in Oeganda. Het land zit in een complete lockdown. “De maatregelen zijn er echt nog strenger dan hier", vertelt hij. “Niemand mag naar buiten en de politie ziet bijzonder streng toe op de naleving van de maatregelen. Transporten mogen niet meer de baan op en in de steden zitten tienduizenden mensen zonder werk. Door de vele werklozen piekt het aantal inbraken en diefstallen. Het is beangstigend.” Toch meent Jos dat de maatregelen in Oeganda levensnoodzakelijk zijn. “Ze hebben daar allesbehalve de voorzieningen als in Europa. Als het coronavirus daar ten volle zou toeslaan, zouden de gevolgen desastreus zijn.”