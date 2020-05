Roemenen krijgen tot 4 jaar cel voor hele reeks werfdiefstallen en inbraken Siebe De Voogt

04 mei 2020

15u07 4 Oostkamp Twee Roemenen zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een hele reeks werfdiefstallen en inbraken in onder meer Jabbeke en Middelkerke. Ze maakten duizenden euro’s aan werkmateriaal buit. Een landgenoot uit Bekkevoort stond mee terecht als heler.

Het gerecht kreeg de dieven in het vizier na een winkeldiefstal op 20 februari vorig jaar in Oostkamp. Die dag werden in de plaatselijke Lidl voor 450 euro aan voedingswaren, schoonheidsproducten en kledij gestolen. Op de parking van de supermarkt trof de politie enkel nog een witte Volkswagen met Poolse nummerplaat aan. Van de dieven was geen spoor meer. Op basis van camerabeelden konden de speurders Nicolae-Bogdan T. (22) uit Jabbeke identificeren. Zijn vingersporen werden ook aangetroffen op een blikje in de Volkswagen.

36.500 euro

Aanvankelijk ontkende de twintiger elke betrokkenheid. Bij een huiszoeking op 10 mei werden ook geen bezwarende elementen aangetroffen. Bij de uitlezing van de gsm van de Roemeen stootten de speurders echter op tal van foto’s van gestolen werkmateriaal. Ze voerden op 16 mei een nieuwe huiszoeking uit, waarbij verschillende stukken werkmateriaal en juwelen in beslag werden genomen. De spullen bleken gestolen bij tal van werfdiefstallen en inbraken in onder meer Oostkamp, Jabbeke, Middelkerke, Brugge, Roeselare, Kortrijk, Izegem, Ichtegem, Meise en Gent.

Op die laatste plaats maakte T. samen met een landgenoot liefst 36.500 euro aan kledij en juwelen buit in een handelszaak. Zijn kompaan kon aan de hand van telefonieonderzoek geïdentificeerd worden als Madalin-Ionut L. (29). De man werd in augustus vorig jaar al eens veroordeeld in Antwerpen en kreeg daar maandagmorgen nog eens 6 maanden cel bovenop. Nicolae-Bogdan T. werd uiteindelijk vervolgd voor 2 diefstallen en 15 inbraken. Hij verklaarde de feiten te hebben gepleegd uit geldnood. De rechter gaf hem een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. Ook een 49-jarige Roemeen uit Bekkevoort werd mee veroordeeld als heler. Hij kreeg daarvoor 15 maanden effectief. Drie slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en kregen in totaal 11.100 euro toegekend.