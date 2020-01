Roemeense dievenbende veroordeeld voor lange reeks inbraken in West-Vlaanderen Mathias Mariën

10u51 0 Oostkamp Vijf Roemenen zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld tot 4 jaar cel voor liefst 35 inbraken en 6 pogingen daartoe. De bende sloeg vooral toe in het noorden van West-Vlaanderen en maakte volgens het parket in drie jaar tijd zo’n 209.000 euro buit.

Het onderzoek ging begin 2018 van start na inbraken in Beernem en Wingene. De modus operandi was bij beide feiten telkens dezelfde: de daders drongen via het dak van een restaurant binnen in een aanpalend pand. Via het telefonieonderzoek en het onderzoek van achtergelaten schoenafdrukken kreeg de recherche van de politie Het Houtsche een Roemeense bende in het vizier. Vijf leden werden op 20 november 2018 opgepakt na huiszoekingen in Oostduinkerke en Veurne. Van daaruit zouden ze sinds augustus 2015 liefst 35 inbraken gepleegd hebben en 6 pogingen daartoe. De meeste daarvan vonden plaats in Koksijde, Diksmuide, De Panne en Veurne. De Roemenen richtten telkens veel schade aan en hadden het vooral gemunt op horeca- en handelszaken. In totaal maakten ze volgens het parket zo’n 209.000 euro cash geld buit. De vijf verdachten verschenen voor de rechter en kregen celstraffen tussen 10 maanden en 4 jaar. Verschillende slachtoffers stelden zich burgerlijke partij om de geleden schade en buit te recupereren.