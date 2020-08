Roemeense bende krijgt celstraffen tot 30 maanden voor het beroven van bejaarde mensen Siebe De Voogt

28 augustus 2020

14u08 5 Oostkamp Drie Roemeense mannen en een vrouw hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 30 maanden gekregen voor een hele reeks bankkaartdiefstallen. De bende viseerde bejaarde slachtoffers, die zich meestal van geen kwaad bewust waren.

De Roemeense bende kon volgens het openbaar ministerie gelinkt worden aan zes bankkaartdiefstallen, waarvan twee met geweld. Drie mannen en een vrouw sloegen in wisselende samenstellingen toe in Oostende, Brugge, Oostkamp, Jette en Middelkerke. Met de gestolen bankkaarten haalden ze tot zeven keer toe enkele honderden euro’s af. Negen keer mislukte hun poging.

Met behulp van camerabeelden kon het gerecht de beklaagden identificeren. Onderzoek wees uit dat ze zich verplaatsten met een Saab die op naam stond van Vasile-Ovidiu A. (38). Samen met zijn Oostendse huisgenoot Vasile S. (39) kon het parket hem ook linken aan een inbraak in een café in Brecht. In een gps die werd aangetroffen bij de huiszoeking, stond immers een adres op zo’n 200 meter van de plaats delict. A. en S. kregen voor hun betrokkenheid respectievelijk 2 jaar cel en 30 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Twee andere beklaagden, Mogos C. (32) en zijn vriendin Ana Maria I. (19), werden veroordeeld tot 30 maanden effectief en 2 jaar cel volledig met uitstel. De jonge vrouw had als taak de slachtoffers af te leiden, terwijl haar kompanen hen beroofden.