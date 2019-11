Rioleringswerken op en rond domein De Valkaart gaan maandag van start Siebe De Voogt

29 november 2019

15u06 0 Oostkamp Op en rond het domein De Valkaart in Oostkamp gaan maandag ingrijpende rioleringswerken van start. De werken zullen enkele maanden duren en vinden plaats in acht fases.

De eerste fase gaat maandag van start in de Albrecht Rodenbachstraat en duurt 12 werkdagen. Er zal enkel hinder zijn voor fietsers aan de kant van de begraafplaats. Tegelijk gaat ook de tweede fase van start rechts van het gebouw De Valkaart richting ’t Bloemenhuisje. De aannemer werkt per tien meter en maakt na het plaatsen van de buizen de sleuven meteen dicht. De toegankelijkheid is volgens de gemeente steeds gegarandeerd. Ter hoogte van de jeugdlokalen worden de werken in één dag afgewerkt. Op maandag 16 december voert Fluvius dan weer werken uit aan het gasnet. Daardoor zal er geen gastoevoer zijn in alle gebouwen van het park.

Na de kerstvakantie wordt een regenwaterreservoir geplaatst aan de ingang van De Valkaart. Deze werken vormen geen hinder voor passanten. De kranten zullen op de graszone aan het voetbalplein geplaatst worden. De vierde fase van het project start ten vroegste op 12 januari en zal normaal voor de meeste hinder zorgen. Toegang naar het achterliggende gedeelte van De Valkaart zal met de wagen niet mogelijk zijn. Voetgangers en fietsers kunnen een andere toegang gebruiken. In de tweede helft van januari starten werken aan de achterkant van het gebouw De Valkaart. Ten vroegste in februari wordt de wegel tussen De Schakel en de voetbalvelden aangepakt en in de tweede helft van die maand wordt gewerkt tussen De Schakel en ’t Valkennest. De laatste fase gaat ten vroegste begin maart van start en vindt plaats tussen ’t Valkennest en ’t Bloemenhuisje.