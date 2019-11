Restaurant Schatteman stijgt wéér in Gault&Millau en schaart zich bij de top: “Ongelooflijke erkenning voor ons en het team” Bart Huysentruyt

04 november 2019

21u11 0 Oostkamp De culinaire gids Gault&Millau had een aangename verrassing in petto voor restaurant Schatteman in Hertsberge, dat met 16 op 20 weer vooruitgang boekt.

“Het is een ongelooflijke erkenning voor ons en het team”, zegt Marieke Schatteman (30), die samen met haar man Gregory (36) de zaak sinds januari 2012 runt. Restaurant Schatteman is gevestigd in Hertsberge bij Oostkamp. “Deze stijging van 15,5 naar 16 op 20 is voor ons ook een motivatie om zo verder te doen. We doen wat we graag doen en proberen dat op een zo goed mogelijk manier te vervullen. Mensen komen hier om lekker eten met een glaasje wijn, kortom om te ontspannen." Met 16 op 20 voegt Schatteman zich bij andere gevestigde waarden zoals Den Gouden Harynck of Ter Leepe. Zit er ook een Michelinster aan te komen? “Dat zou een ultieme bekroning zijn, maar we zien wel wat de toekomst brengt.”