Renzy Berquin en KBBC Oostkamp hebben er eerste wedstrijd opzitten: “Nog geen matchritme, maar goesting is er wel” Bjorn Vandenabeele

07 september 2020

13u58 0 Oostkamp Basketbalclub KBBC Oostkamp (Top Division Two) speelde afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Er werd in de voorronde van de Beker van België na verlengingen verloren met een puntje verschil tegen Tongeren. Volgend weekend staat het West-Vlaams treffen tegen Kortrijk Spurs (Top Division One) op de agenda.

KBBC Oostkamp ging in zijn eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen met 82-83 onderuit tegen Basket Tongeren. “We hebben nieuwe spelers in het team en het is nog wat zoeken”, klinkt het bij Renzy Berquin. “Het matchritme is er nog niet. Het is uiteindelijk zes maanden geleden dat we nog eens een wedstrijd hadden gespeeld. De goesting is er alvast wel in ons team.”

Volgend weekend staat in de poulefase van de Beker van België een duel met Kortrijk Spurs gepland. “Voor heel wat spelers bij ons is dat een bijzondere wedstrijd. We kijken Robbe Naudts in de ogen. Hij speelde enkele jaren geleden bij ons en is voor velen een goede vriend gebleven. Vorig seizoen verloren we tegen hen na twee verlengingen, dat willen we komend weekend in eigen huis rechtzetten.”

Extra troeven door nieuwkomers

De opstart van het nieuwe seizoen liep vertraging op. Over ambities wordt niet echt gesproken. “Dat kwam inderdaad nog niet aan bod”, gaat Berquin voort. “Persoonlijk denk ik wel aan de top vijf, of misschien zelfs de top drie. Door de komst van enkele nieuwe spelers kunnen we meer roteren, sneller spelen en onverwacht uithalen. Dit wordt zeker een voordeel.”

Of corona een spelbreker wordt voor het seizoen is koffiedik kijken. “We zijn in de eerste plaats blij dat we kunnen spelen. Momenteel is iedereen bij ons coronavrij en dat willen we zo houden. We kregen van de club richtlijnen opgelegd om veilig te kunnen trainen en match te kunnen spelen. Ook voor het publiek zijn er extra veiligheidsvoorschriften. Toch zijn we blij dat onze trouwe supporters ons kunnen aanmoedigen en motiveren.”

“We houden er wel rekening mee dat de competitie op elk moment stopgezet kan worden. Als een ploeg een geval van corona binnen de kring heeft, zal dat zijn invloed hebben op het klassement”, besluit Berquin. “Moet een ploeg in quarantaine, dan worden wedstrijden geschorst of afgelast. Hopelijk komt het allemaal niet zover.”