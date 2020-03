Ragna (29) heeft voltijdse job in de zorg, maar bakt toch pannenkoeken op aanvraag: “Ik wil de mensen een hart onder de riem steken” Siebe De Voogt

20 maart 2020

14u28 6 Oostkamp Ze heeft een voltijdse job als woonbegeleider bij de vzw Oranje, maar toch bakt Ragna Hellebuyck (29) uit Moerbrugge in haar vrije tijd pannenkoeken voor wie dat wil. Sinds ze dinsdag een oproepje op Facebook plaatste, bakte de vrouw al meer dan 100 exemplaren. “Ik doe het graag, dus waarom niet?”, vertelt ze. “De reacties zijn bijzonder leuk.”

Zorgverleners worden in de huidige coronacrisis terecht “helden” genoemd. Maar Ragna Hellebuyck (29) uit Moerbrugge verdient die stempel tegenwoordig nog net dat tikkeltje meer. Terwijl ze voltijds als woonbegeleider werkt bij de vzw Oranje, spendeert de Oostkampse haar vrije uren sinds deze week aan pannenkoeken bakken. “Ik bak heel graag en ben eerder deze week begonnen met pannenkoeken maken voor mijn buren: een koppel tachtigers”, vertelt ze. “Ook enkele familieleden die verplicht binnen moeten blijven, bracht ik al een hoop lekkers.”

Oproepje op Facebook

Dinsdag besloot Ragna nog een stap verder te gaan. Ze plaatste een oproepje op Facebook. Iedereen die door zijn of haar werk niet naar de winkel kan of in het geheel niet buiten mag, kan bij haar een bestelling plaatsen voor verse pannenkoeken. “Ik doe het graag, dus waarom ook niet?", lacht Ragna. “De reacties die ik krijg, zijn bijzonder leuk. Onder meer de voorziening Klavervier kwam al bij mij aankloppen. Ik heb voor de 18 bewoners lekkere pannenkoeken gebakken. Vandaag bakte ik ook al voor een vrouw die thuis werkt, maar nog geen tijd vond om naar de winkel te gaan.”

Alleen Oostkamp

Ragna levert de verse pannenkoeken aan huis. Ze beperkt zich om organisatorische redenen tot het grondgebied Oostkamp. “Ik breng ze te voet rond of met de fiets”, zegt ze. “Eerder deze week schakelde ik ook al eens mijn schoonmoeder in. Ik schat dat ik momenteel toch al meer dan 100 pannenkoeken gebakken heb. Mijn werk is volledig gratis. Ik doe het om de mensen in deze coronatijden een hart onder de riem te steken. Het enige wat ik vraag is om mij één of meerdere ingrediënten te bezorgen, zodat ik niet alles zelf moet betalen.” Interesse in een lekkere, verse pannenkoek? Contacteer Ragna dan via haar persoonlijke Facebookpagina “Hlb Ragna”.

