Qmusic-dj Sam De Bruyn maakt twee uur lang radio in tuin van familie Hallaert: “We hebben Oostkamp in de kijker gezet” Siebe De Voogt

08 juli 2020

19u43 22

Oostkamp Qmusic-dj Sam De Bruyn heeft woensdagavond twee uur lang radio gemaakt vanuit de tuin van de familie Hallaert in Oostkamp. Koen Hallaert (46) en z'n dochter Lune (19) overtuigden de radiozender om tot bij hen te komen in hun volledig omgetoverde tuin vol zelfgemaakte constructies. "Ideaal om de zomervakantie thuis door te brengen", vertellen ze.

De Q-Hotspot van Qmusic opende maandag de deuren in het Maria Hendrikapark in Oostende. Tijdens de zomer stuurt de zender elke avond ook afwisselend haar dj’s Sam De Bruyn en Jolien Roets op pad om live radio te maken bij gezinnen in Vlaanderen en met een aperitiefje te klinken op de vakantie.

Woensdagavond waren Koen Hallaert (46) en z'n dochter Lune (19) uit de Rozenstraat in Oostkamp aan de beurt. Samen met zes vrienden genoten ze van een uitzonderlijk aperomoment. “Het was de ideale gelegenheid om onze mooie gemeente eens in de kijker te zetten”, vertelt vader Koen.

Houten palletten

Koen en z’n dochter schreven zich beiden in om Qmusic naar hen thuis te halen. Hun verhaal overtuigde de radiozender om naar Oostkamp te komen. “Elk jaar trekken we tijdens de zomervakantie naar Egypte, maar de reis viel dit keer in het water door de coronacrisis”, zegt Koen, die zelfs ereburger is van de vakantiebestemming Marsa Alam aan de Rode Zee en er in de kerstperiode als ‘kerstman’ furore maakt.

“Ik besliste de vakantie tot bij ons te brengen en onze staycation wat op te fleuren. Met houten palletten bouwde ik gezellige plaatsjes in de tuin: een bar, zithoek, bloembakken, kruidentuin en een animatiezone waar darts, petanque en Kubb kan gespeeld worden. Voor tijdens warme dagen zette ik ook een opblaasbaar zwembad en een jacuzzi. Met wat bananenplanten was de link naar Egypte helemaal gemaakt.”

Streekproducten

Lune had dan weer net haar laatste examen erop zitten en dus was de live-uitzending van Qmusic een ideale start van de zomervakantie. Het regenweer gooide daarbij geen roet in het eten. “We maakten plaats vrij onder onze carport en in onze bureau. Het werd een fantastische avond. We kregen echt de kans om Oostkamp te promoten. Het was de bedoeling dat we een streekproduct uitkozen, dat door Sam kon meegenomen worden naar de volgende bestemming. Wij gingen uiteraard voor onze plaatselijke Mereltaart. Enkele flessen Mérulawijn maakten het helemaal af!”