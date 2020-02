Projectontwikkelaar Global Estate Group bouwt eerste businesspark over de taalgrens Siebe De Voogt

19 februari 2020

08u39 0 Oostkamp Projectontwikkelaar Global Estate Group uit Oostkamp blijft z’n activiteiten uitbreiden. Woensdag wordt het het startschot gegeven voor de ontwikkeling van hun eerste businesspark over de taalgrens, nabij Luik. Kostprijs is 10,5 miljoen euro. “Gezien de strategische ligging verwachten we veel interesse uit de ganse provincie”, zegt managing partner Kathleen Dewulf.

Global Estate Group realiseerde de voorbije jaren al kmo-parken over gans Vlaanderen. In Kluisbergen werd het bedrijventerrein “Careel” gerealiseerd en in Aalter werd een gelijkaardig park gebouwd op de Bekaert-site. Woensdagmorgen wordt in de Luikse deelgemeente Bressoux het startschot gegeven voor de realisatie van een gloednieuw kmo-park: “Droixhe Business Parc”. Het is het eerste project in zijn soort voor Global Estate over de taalgrens. Op de oude terreinen van de voormalige elektriciteitscentrale van Engie Electrabel, een terrein van 3 hectare groot, komen in totaal liefst 25 kmo-units. Er is ook plaats voor winkels en kantoren.

Het ganse project wordt opgetrokken door Global Estate Group en kost in totaal 10,5 miljoen euro. Tegen de zomer van 2021 zullen de eerste kmo’s hun intrek nemen in de vier gebouwen. “We richten ons vooral op de lokale, Luikse ondernemer”, vertelt managing partner Kathleen Dewulf. “Maar gezien de strategische ligging verwachten we ook veel interesse van bedrijven uit de hele provincie Luik. We willen met het kwalitatieve kmo-park een boost geven aan de lokale economie. Het worden gebouwen waar verschillende kmo’s geregeld samen komen. Dat zorgt ervoor dat ze elkaar beter leren kennen en dat er uit deze ontmoetingen mogelijks nieuwe synergieën ontstaan. Daar doen we het voor.”