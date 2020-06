Pop-upbankjes, extra terrassen en animatie in winkelstraten: gemeente werkt relanceplan uit voor na coronacrisis Siebe De Voogt

04 juni 2020

15u08 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp is bezig met het uitwerken van een plan om het sociale en economische leven na de coronacrisis te ondersteunen. Om de beleving tijdens het winkelen te vergroten, wordt gedacht aan pop-upzitbanken, extra terrassen en animatie in de winkelstraten. “We willen Oostkamp weer doen opleven en kerngezond maken", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

Een speciaal opgerichte taskforce hield zich de voorbije weken bezig met het uitwerken van een relanceplan met concrete voorstellen om Oostkamp er na de coronacrisis bovenop te helpen. Het plan bestaat uit vier pijlers. Eerst en vooral wil het gemeentebestuur de economische heropleving ondersteunen door te zorgen voor beleving tijdens het shoppen. Ze denken aan het plaatsen van pop-upzitbanken en extra terrassen in de winkelstraten, animatie in de dorpskernen en een spaarkaartsysteem dat de klanten beloont voor het shoppen en aanmoedigt om langs te gaan bij de horeca.

Kerngezond maken

De gemeente wil ook de meer dan 300 verenigingen ondersteunen door materiaal ter beschikking te stellen en activiteiten te promoten op de gemeentelijke website. Ook de extra kosten voor verenigingen met betrekking tot zaalverhuur zullen door de gemeente worden gedragen. “Als zij bijvoorbeeld tweemaal een zaal moeten huren om ‘coronaproof’ te zijn, wordt de kost voor het tweede moment door ons gedragen”, klinkt het. Vanaf 8 juni gaat de gemeentelijke infrastructuur weer open. Douches en kleedkamers mogen nog niet gebruikt worden.

Kwetsbare personen moeten volgens het gemeentebestuur de nodige ondersteuning op maat krijgen. Tot slot wil het de engagementen in het kader van het meerjarenplan niet uit het oog verliezen. De projecten op vlak van vergroening, mobiliteit en ruimtelijke invulling lopen onverminderd door. “Met dit plan willen we Oostkamp weer doen opleven en terug kerngezond maken”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Deze zomer plannen we bovendien een promotiecampagne om aan inwoners en mensen uit de streek te tonen dat het goed vertoeven is in Oostkamp. Oostkampenaren mogen trots zijn op hun identiteit en veerkracht, en dat wil de gemeente onderstrepen.”