Politie stelt voorlopig nergens problemen vast rond maatregelen tegen corona Siebe De Voogt

19 maart 2020

09u31 0 Oostkamp In Oostkamp stelt de politie Het Houtsche voorlopig nergens problemen vast rond de federale maatregelen in het kader van de coronacrisis. Dat meldt burgemeester Jan de Keyser (CD&V) op Facebook. “Alles verloopt bijzonder rustig", klinkt het.

Volgens de burgemeester worden de federale maatregelen in Oostkamp heel goed nageleegd. “De politiepatrouille stellen quasi nergens problemen vast”, stelt hij. “Wanneer ze toch iets zien dat niet toegelaten is, dan spreken ze de mensen hier rustig over aan en wijzen ze op de individuele verantwoordelijkheidszin." Ook aan de supermarkten werden vooralsnog geen problemen vastgesteld.