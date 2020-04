Politie stelt 13 pv’s op voor niet-naleven coronamaatregelen in Oostkamp Siebe De Voogt

10u26 0 Oostkamp De politie Het Houtsche heeft in Oostkamp tijdens het paasweekend 13 processen-verbaal opgesteld tegen mensen die de coronamaatregelen niet naleefden. Dat meldt burgemeester Jan de Keyser (CD&V) op Facebook.

Het mooie weer lokte tijdens het paasweekend heel wat mensen naar buiten. Hier en daar troepten mensen samen of nodigden ze vrienden uit voor een barbecue: volledig in strijd met de lockdownmaatregelen voor de indijking van het coronavirus. Vorig weekend werden in de ganse politiezone Het Houtsche, in Oostkamp, Beernem en Zedelgem, 13 pv’s opgesteld voor inbreuken tegen de coronamaatregelen. Afgelopen weekend haalde Oostkamp dit aantal op z’n eentje. Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) benadrukt op Facebook dat de meerderheid van de Oostkampenaars wél goed bezig is. “Ondanks de zon bleef men in z'n kot en hield men afstand als men buitenkwam”, stelt hij. “Laten we vooral het accent leggen op de overgrote meerderheid die z’n inspanningen verderzet!”