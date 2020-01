Politie start onderzoek naar twee voertuiginbraken in Oostkamp Siebe De Voogt

22 januari 2020

15u59 7 Oostkamp De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar twee voertuiginbraken in de Oostkampse deelgemeenten Ruddervoorde en Hertsberge. Daarbij werd de voorbije dagen werkmateriaal gestolen.

Een eerste inbraak werd woensdagmorgen vastgesteld in de Proosdijstraat in Hertsberge. Dieven kregen er op nog ongekende wijze een geparkeerd voertuig open en gingen aan de haal met allerhande werkmateriaal. In de loop van de nacht werd ook in Ruddervoorde een inbraak gepleegd in de Sasputstraat. Daar werden verschillende materialen gestolen uit een werfwagen. De politie ging ter plaatse de nodige vaststellingen doen en is een onderzoek gestart.