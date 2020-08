Politie moet verkeer en toestroom aan volk regelen aan Brantano Oostkamp Mathias Mariën

11u22 0 Oostkamp Aan de vestiging van schoenenwinkel Brantano in Oostkamp stonden zaterdagochtend honderden mensen al een uur voor de opening aan te schuiven. De burgemeester liet de politie komen om de toestroom aan volk in goede banen te leiden.

De massale opkomst komt door de uitverkoop bij de schoenenketen, in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG. Er worden kortingen tot 75 procent gegeven. Dat zorgde duidelijk voor heel wat geïnteresseerden. De mensen stonden in een ellenlange aan te schuiven om de winkel binnen te gaan. In de vestiging mogen maximaal 35 mensen tegelijk binnen, waardoor de wachtrij én -tijd fiks opliep. De politie moest het autoverkeer veilig laten verlopen.