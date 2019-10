Politie Het Houtsche verwacht geen problemen met WhatsApp-groepen tegen inbraken Siebe De Voogt

17 oktober 2019

11u46 0 Oostkamp De politie Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) bevestigt dat ze ook vanaf december nog hun WhatsApp-groepen kunnen blijven gebruiken. Daarover was twijfel ontstaan door een wijziging in de gebruiksvoorwaarden van de app. “Maar onze zone valt niet onder die nieuwe regeling”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch.

Het nieuws rond de aangepaste gebruiksvoorwaarden van WhatsApp zorgde voor ongerustheid bij flink wat politiezones. De berichtenapp stelt dat vanaf december “de diensten geen toegang meer bieden tot hulpdiensten of aanbieders van hulpdiensten, waaronder politie, brandweer of ziekenhuizen, en ook geen ander soort verbinding met informatiediensten voor openbare veiligheid bieden.” Buurtinformatienetwerken maken steeds meer gebruik van WhatsApp om buurtbewoners op de hoogte te houden van verdachte situaties. De politiezone Het Houtsche startte in juni 2015 al met WhatsApp-groepen en was daarmee dé pionier in België. Bij Het Houtsche verwachten ze geen problemen door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van WhatsApp. “Wij hebben meteen contact opgenomen met hen, toen we bericht kregen van de aanpassingen”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch. “Er werd ons bevestigd dat er zich voor ons geen probleem stelt. Wij gebruiken de applicatie immers, zoals die door de berichtendienst aangeboden wordt. Het gebruik van WhatsApp is enkel problematisch, wanneer de app geïntegreerd wordt in de werking van politiediensten of in één van hun toepassingen.”