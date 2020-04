Politie Het Houtsche stelt 13 pv’s op voor niet-naleven coronamaatregelen Siebe De Voogt

06 april 2020

13u57 5 Oostkamp Ook de politie Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) controleerde afgelopen weekend volop op de naleving van de coronamaatregelen. Niet iedereen bleek zich aan de regels te houden, want bij verschillende controles moesten in totaal 13 pv’s opgesteld worden.

De politie controleerde dit weekend onder meer aan de op- en afritten van de E40 in Oostkamp. Ter hoogte van hotel Van der Valk werden verschillende wagens uit het verkeer geplukt. Agenten bevraagden de bestuurders over hun bestemming. In totaal werden op die manier in gans de zone 337 wagens gecontroleerd. De politie moest in totaal 13 pv’s opstellen rond niet-essentiële verplaatsingen. “Bedankt aan iedereen die zich wel plichtsbewust houdt aan de maatregelen, hoe lastig dit ook is”, meldt Het Houtsche. “En daarnaast een grote dankuwel aan onze politiemensen, die zich dag in dag uit inzetten voor ieders gezondheid!”