Politie Het Houtsche maakt balans op van lockdown: 205 pv’s uitgeschreven en 5 personeelsleden besmet Siebe De Voogt

01 juli 2020

16u34 3 Oostkamp De politie Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) heeft tijdens de voorbije lockdown 205 pv’s uitgeschreven voor inbreuken op de coronamaatregelen. De helft daarvan vonden plaats in Oostkamp. Tussen midden maart en midden mei raakten ook 5 personeelsleden van het korps besmet met corona.

205 pv’s voor inbreuken op de coronawetgeving. Dat is de balans die de politie Het Houtsche maakt van de voorbije lockdown. 135 pv’s (66 procent) hadden betrekking op inbreuken op het verplaatsingsverbod. 63 pv’s (31 procent) werden dan weer uitgeschreven tegen mensen die het samenscholingsverbod niet respecteerden. Verder stelde de politie 3 pv’s op voor het niet-respecteren van de social distancing en 3 pv’s voor bedrijven die niet de geschikte maatregelen hadden getroffen om hun werknemers te beveiligen. Tot slot werd één inbreuk vastgesteld op het bevel tot sluiting. De helft van de inbreuken vond plaats in Oostkamp. Het feit dat de gemeente het kruispunt vormt voor wie naar de Middenkust en Oostkust wil rijden, speelt daar volgens de politie een rol in.

Ook het personeel van het Houtsche werd getroffen door COVID-19. In totaal testten 5 personeelsleden de voorbije maanden positief. Jan de Keyser (CD&V), burgemeester van Oostkamp en voorzitter van het politiecollege, dankt het korps voor zijn inzet. “De taak van de politie was niet altijd eenvoudig”, zegt hij. “Het was balanceren tussen plichtsgetrouw optreden en het instaan voor de eigen veiligheid. Het was steeds een heuse opdracht om - na de mededeling van de Veiligheidsraad - de richtlijnen ‘lokaal’ te vertalen. Er is veel energie gestoken in informeren en sensibiliseren zodat het verbaliseren beperkt kon blijven.”