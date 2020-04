Plantenkwekers smeken om heropening: “Al 130.000 viooltjes moeten weggooien. Moeten we straks ook 1 miljoen geraniums in de vuilbak kieperen?” Sector in nood krijgt hulp van Oostkamps burgemeester Siebe De Voogt

02 april 2020

15u11 0 Oostkamp 130.000 viooltjes heeft hij al moeten weggooien en als de export niet snel weer op gang komt zijn ook 1 miljoen geraniums rijp voor de vuilnisbak. Bloemenkweker Bart Franco uit Sint-Andries zit, net als veel van zijn collega’s, met de handen in het haar door de coronacrisis. “Als het zo doorgaat, wordt dit een catastrofe”, zucht hij. De Oostkampse burgemeester Jan de Keyser (CD&V) steunt de kwekers en pleit voor een heropening.

Bloemenkweker Bart Franco uit de Hogeweg in Sint-Andries heeft net urenlang viooltjes geruimd, als we hem donderdagnamiddag opbellen. “Ik heb er zeker 120.000 à 130.000 moeten weggooien”, zucht hij. “Het kan zo niet langer. Ik had 400.000 bloemen om te exporteren, waarvan een groot deel is blijven staan. April en mei zijn de maanden waarin we normaal 1 miljoen geraniums uitvoeren. De helft is bestemd voor Zwitserland, maar daar zit door het coronavirus alles potdicht. Naar Duitsland kunnen we nog exporteren, maar daar moeten we fel onder de prijs verkopen. Dat is geen werk.”

Rand van faillissement

Door de coronacrisis staat Bart naar eigen zeggen aan de rand van het faillissement. “Normaal draaien we de komende maanden minstens 65 procent van onze jaaromzet. Dat valt nu zo goed als zeker weg. De geraniums verkopen we in gewone tijden gemiddeld aan 0,70 procent per stuk. Als het zo verder gaat, zou ik 700.000 euro moeten investeren. Dat lukt mij niet. Ik hoop dat we na 19 april, of hopelijk al sneller, weer ten volle kunnen beginnen verkopen. Zoniet, dreigt dit uit te draaien op een catastrofe.”

Bij kwekerij Het Wilgenbroek in Oostkamp horen we een gelijkaardig verhaal. “Als we nog tot 5 mei moeten sluiten, wordt het ook hier een fiasco”, bevestigen zaakvoerders Simon D’Hoore en Tineke Van Paemel. “Voor de meerjarige planten is het probleem bij ons niet zo groot. De telefoon staat roodgloeiend en we rijden af en aan om die thuis te leveren. Het éénjarig perkgoed is een ander verhaal. Vanaf half april beginnen de mensen in de tuin te werken en boomt de verkoop van de seizoensplantjes. Nu dat dreigt weg te vallen, wordt het moeilijk om te overleven. Het personeel werkt immers door en moet ook betaald worden.”

Grotere ketens

Ook kwekerij Lauretum in Jabbeke benadrukt dat hun kosten blijven lopen, terwijl de inkomsten volledig stilgevallen zijn. “Onze 15 personeelsleden zijn momenteel bezig met het buitenzetten van de planten", vertelt zaakvoerster Sybiel Devisch. “Het is dus niet zo dat we geen werk meer te doen hebben. Het grote probleem is dat de bestellingen geannuleerd zijn. Wij verhuren in deze periode normaal veel planten voor opendeurdagen van scholen. Die gaan door de coronamaatregelen niet door en dat scheelt een hoop op onze inkomsten.” Een doorn in het oog van de plantenkwekers is het feit dat grotere ketens als Aveve en Horta wel open mogen blijven. Zij verkopen immers ook voeding voor dieren. “Wij kunnen hier nochtans veel beter de regels van social distancing toepassen dan zij”, zegt Pieter Ingelaere van Greenhouse Nurseries in Sint-Andries. “Ik kan hier misschien ook dierenproducten beginnen verkopen... Dan mogen we ook weer de deuren openen.”

Oostkampse burgemeester

Jan de Keyser (CD&V) is naast burgemeester van Oostkamp ook nationaal directeur AgriFood bij een Europese grootbank. Hij heeft als geen ander voeling met de agrarische sectoren en trekt mee aan de alarmbel. “Als burgemeester ben ik de eerste om strikte coronamaatregelen te ondersteunen én te laten respecteren. Ik weet dat vele economische actoren zwaar getroffen zijn, maar als ik zie welke drama’s zich nu in de sierteeltsector voltrekken word ik kwaad. Tot 80 procent van de omzet van kwekers en telers wordt regulier gedraaid tussen midden maart en midden mei. Als ik zie hoe mensen momenteel in hun tuin willen werken én de professionele tuincentra tegelijk gesloten moeten blijven, vind ik het m’n plicht om de regering nadrukkelijk te vragen om hen een kans te geven. Zeker omdat supermarkten als Lidl en Aldi intussen bloemen en perkplanten beginnen verkopen. Ik ben ervan overtuigd dat de tuincentra de regels met betrekking tot social distancing zullen volgen.”