Piet (54) redt tijdens vakantie in Zwitserland vrouw van verdrinkingsdood: “Ik heb het moment nog tientallen keren herbeleefd” Siebe De Voogt

02 september 2019

20u26 1 Oostkamp Een roadtrip van twee weken in de Alpen om te ontstressen. Het was deze zomer het plan voor triatleet Piet Germonprez (54) uit Hertsberge en zijn echtgenote. Hun reis kreeg echter een onverwachte wending, toen een bejaarde dame in het water van het Lago Maggiore sukkelde. De triatleet redde het leven van de vrouw. “Ik heb geen seconde getwijfeld”, zegt hij.

Een held wil hij zichzelf niet noemen. Meer zelfs: Piet Germonprez (54) uit Hertsberge wil het incident van afgelopen zomer eigenlijk het liefst zo snel mogelijk achter zich laten. “Al tientallen keren heb ik dat moment al herbeleefd”, zegt hij. “De beelden blijven door mijn hoofd spoken.” Piet vertrok in juli samen met zijn vrouw naar de Alpen voor een roadtrip van twee weken. Halfweg hun reis had het koppel een hotelletje geboekt aan het Lago Maggiore in het Zwitserse Minusio, nabij Locarno. “We kwamen na een toffe rit ’s avonds rond 18 uur aan”, doet de man zijn verhaal. “We hadden lang in de auto gezeten, dus wilden we eigenlijk ons hotel niet meer uit. We namen een verfrissende douche en reserveerden een tafeltje op het terras voor een dinertje bij zonsondergang.”

Drenkelinge

Piet en z’n echtgenote zouden net beginnen aan hun hoofdgerecht, toen de man twee jonge vrouwen opmerkte aan de waterrand. “Ze begonnen plots te roepen en te zwaaien. Mijn zicht werd belemmerd door een bomenrij, dus ik dacht dat ze iemand kenden op het water. Plots begon hun stem echter paniekerig te klinken. Ik wist meteen dat er iets niet klopte.” Piet is CEO van drukkerij L. capitan in Ruddervoorde, maar daarnaast ook gepassioneerd triatleet. Hij bracht al tien Ironmans tot een goed einde en heeft dus flink wat zwemervaring. “Ik twijfelde geen moment en ben in het water gesprongen”, zegt hij. “Een 200-tal meter verder dreef een lichaam. Het bleek een oude vrouw van naar schatting 80 jaar oud. Ze leek buiten bewustzijn te zijn, maar maakte nog een gorgelend geluid. Hoewel ik door mijn triatlons nog in topconditie ben, was de terugweg naar de kant een hachelijke onderneming. Mijn respect voor de strandredders is er alleen maar groter op geworden.”

Raadsel

Piet slaagde erin om de bejaarde vrouw terug op het droge te krijgen. De restaurantuitbater van het hotel had intussen al de hulpdiensten verwittigd. “Toen ik aan de kant kwam, stonden de ambulance en MUG al klaar. De vrouw werd ter plaatse gereanimeerd en uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht.” Hoe de toestand van het slachtoffer is geëvolueerd, is voor haar redder onduidelijk. “Ik weet enkel dat het een dag later al iets beter ging”, vertelt hij. “Het is me ook nog steeds een raadsel hoe die vrouw in het water is beland. Ze had al haar kleren aan en kan onmogelijk zelf naar die plek zijn gezwommen. Er stond geen stroming op het meer, dus wellicht moet ze van een boot gevallen zijn.”

“Of ik me nu een held voel? Absoluut niet. Eens terug op het terras, ontving ik wel heel wat felicitaties. Het dinertje kregen mijn vrouw en ik cadeau van het hotel. Dat was leuk, maar ik wil het ganse voorval nu kunnen afsluiten. De drie dagen die we nog ter plekke bleven, waren erg moeilijk. Ik heb niet zo goed geslapen en was aangedaan. Ik was blij dat we onze reis uiteindelijk konden verderzetten.”