Petra wil elastiek kopen om mondmaskers te blijven maken: “Steun daarom vzw voor nabestaanden van zelfdoding. Die stort deeltje van het geld terug” Siebe De Voogt

14 april 2020

17u18 0 Oostkamp Na haar Na haar interview in onze krant is Petra Couffez (53) uit Ruddervoorde overstelpt met reacties én bestellingen voor mondmaskers. Intussen bereikte ze samen met haar vrijwilligers de kaap van de 20.000 exemplaren en dus heeft ze dringend elastiek nodig. “Wie ons wil steunen, kan een bijdrage storten aan de vzw Werkgroep Verder, die zich inzet voor nabestaanden van zelfdoding", vertelt Petra. “Een deeltje van het geld keert terug naar ons.”

Het verhaal van Petra Couffez ontroerde vorige week vele mensen in Vlaanderen. De vrouw vertelde in onze krant hoe ze vorige maand mondmaskers begon te stikken om de dood van haar zoon Matthias (28) te verwerken. De jongeman stapte twee maanden geleden uit het leven. Na het artikel werd Petra overstelpt met reacties. “Het was ongelooflijk en bijzonder hartverwarmend", vertelt ze. “Ik heb werkelijk álle reacties gelezen. Het maakt me echt gelukkig. Matthias’ foto was in heel België te zien. Hij leeft zo een stukje voort. Dat is wellicht nog het mooiste.”

15 vrijwilligers erbij

Na haar interview kregen Petra en haar vrijwilligers er een hoop bestellingen bij. Ze rondden intussen de kaap van 20.000 exemplaren. “Ik heb er ook minstens 15 vrijwilligers bijgekregen”, zegt de vrouw.

Steeds meer bedrijven beginnen bij ons te bestellen. Zij starten volgende week weer op en willen hun werknemers een mondmasker geven. De tel is bijna niet meer bij te houden Petra Couffez

“Door het artikel zijn in Kortrijk bijvoorbeeld 9 vrouwen beginnen stikken aan mondmaskers. Ik heb in die regio een extra vrijwilliger moeten inschakelen als koerier. Steeds meer bedrijven beginnen bij ons te bestellen. Zij starten volgende week weer op en willen hun werknemers een mondmasker geven. De tel is bijna niet meer bij te houden.”

Prijzig

Het produceren van de maskers loopt als een trein, maar dat heeft ook een keerzijde: Petra heeft dringend nood aan elastiek. “En dat is best prijzig", stelt ze. “Een rol van 450 meter kost 150 euro. Veel mensen vroegen me wat ze konden doen. Ik weiger steevast geld te ontvangen en dus kwam ik op het idee om hen te laten doneren aan de vzw Werkgroep Verder, die zich inzet voor nabestaanden van zelfdoding. Met de organisatie kwam ik overeen dat een klein stukje van het geld aan ons teruggestort wordt om elastiek aan te kopen.”

Na de dood van Matthias had Petra naar eigen zeggen zelf veel steun aan de vzw. “Ik was al met hen in contact gekomen via mijn job als preventieambtenaar bij de federale politie West-Vlaanderen. Twee à drie dagen na het overlijden van mijn zoon belden ze me op. Ik heb bijzonder veel aan de gesprekken gehad. De organisatie is er voor personen die een dierbare verloren aan zelfdoding. Ze organiseren onder meer gespreksavonden, maar moeten het als vzw hoofdzakelijk redden met donaties en benefieten. Die mensen kunnen dus alle hulp gebruiken. Vandaar mijn oproep.”

Een gift aan de vzw Werkgroep Verder kan op het rekeningnummer BE24 4338 1416 1138, ter attentie van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en met de vermelding ‘schenking Werkgroep Verder-mondmaskers Matthias Gaytant’. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.