Paul Devliegere kijkt met vertrouwen uit naar competitiestart van promovendus SV Oostkamp: “Deze keer blijven we er zeker in” Bert Denolf

17 september 2020

12u45 0 Oostkamp Twee seizoenen nadat het naar provinciale degradeerde, is SV Oostkamp via de grote poort teruggekeerd naar het nationale voetbal. Voorzitter Paul Devliegere blikt vooruit op de nakende start van het seizoen. Al moet Oostkamp nog enkele dagen geduld oefenen.

“Tegenstander Lochristi speelt dit weekend voor de Croky Cup, waardoor ons competitietreffen verzet is naar volgende week woensdag”, verduidelijkt de voorzitter. “In zekere zin is dat een nadeel, maar omdat we op dit moment met enkele twijfelgevallen zitten qua blessures, vind ik dat het goed uitkomt, want we spelen meteen tegen een titelkandidaat. Zijn wij klaar voor de strijd? Ik denk het wel. De ploeg is sterker en breder dan twee jaar geleden, toen we na de promotie meteen weer zakten. Ons probleem toen was dat we in 2018 na een lang en slopend seizoen – we speelden nog barrage- en promotiewedstrijden tot midden juni – eigenlijk geen tijd en ruimte meer hadden om de ploeg voor het jaar erop in orde te krijgen. De belangrijkste transfers regel je in de winter. Eigenlijk zijn we toen totaal onverwacht gepromoveerd. Deze keer waren we wel voorbereid op die situatie en bouwden we een ploeg om in de nationale reeksen goed voor de dag te komen. Van onze kampioenenkern is enkel Bonny vertrokken, maar Kelians vertrek is voldoende opgevangen.”

Familieploeg

De voorbereiding van Oostkamp hield twee bekerwedstrijden in, beginnend met een ruime 5-1-zege tegen tweedeprovincialer WS Houthulst, om nadien met 3-5 onderuit te gaan tegen tweedenationaler Eendracht Aalst. “We voetbalden bij momenten heel goed mee en verweerden ons voort knap tegen een topploeg uit een hogere reeks, maar we slikten iets te makkelijk goals”, analyseert de voorzitter. “Wij zijn een familieploeg waarbij de spelers écht plezier beleven in hun verzorgd spel. De lange bal hanteren, willen en kunnen wij niet. Op die manier komen we vaak aan het doelgebied van de tegenstander, maar af en toe zijn we zo kwetsbaar op de tegenaanval. Ik heb er echter vertrouwen in dat we de komende maanden goed voor de dag zullen komen.”