Pas gehuwd koppel vindt bierbakken voor de deur: “Kunnen er wel om lachen” Bart Huysentruyt

21 oktober 2019

08u56 1 Oostkamp Vrienden van een getrouwd koppel uit Oostkamp hebben een leuke grap uitgehaald. Ze plaatsten bierbakken Filou voor de ingang van hun huis.

Bert Verdonck en Anne-Sophie Byttebier uit Oostkamp zijn drie jaar samen. Ze leerden elkaar kennen in Leuven en zijn allebei kinesist. Ze gingen onlangs negen maanden op wereldreis, waar Bert zijn aanstaande op een verlaten strand in Fiji ten huwelijk vroeg. “Vandaar ook de verwijzing op het spandoek naar onze wereldreis", knipoogt Bert Verdonck, die best om het grapje van zijn vrienden kan lachen. “We hebben er wat werk aan om de bakken weer weg te halen, maar 't is het gebaar dat telt", knipoogt hij.