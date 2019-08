ParkPop verwacht zaterdag overrompeling voor Channel Zero: “Wellicht zullen we het Beukenpark opnieuw moeten afsluiten” Siebe De Voogt

16 augustus 2019

08u11 0 Oostkamp In het Oostkampse Beukenpark vindt dit weekend voor de achttiende keer het gratis muziekfestival ParkPop plaats. In tegenstelling tot vorig jaar plaatste de organisatie haar headliner deze keer op zaterdag. Voor Channel Zero wordt een overrompeling verwacht. “De kans is groot dat we het festivalterrein opnieuw zullen moeten afsluiten”, zegt Frederik Teerlinck.

ParkPop beleefde vorig jaar een recordeditie. In totaal zakten toen liefst 17.000 mensen af naar het Beukenpark in Oostkamp. Vooral voor de komst van Gers Pardoel op zondag barstte het festival uit z’n voegen. “We zaten toen echt op onze limiet en besloten dan ook om het festivalterrein af te sluiten”, zegt Frederik Teerlinck, voorzitter van het organiserende ParkPopComité. Dit jaar investeerde de organisatie voor het eerst meer in de zaterdagaffiche. “Het heeft geen zin om te gaan voor een nóg straffere affiche op zondag, want op onze tweede dag kan er geen volk meer bij. Dat is vorig jaar bewezen.”

Channel Zero

Headliner is de Belgische metaltrots Channel Zero met frontman Franky De Smet-Vandamme. Ook Red Zebra topt de affiche op zaterdag. “Vooral voor Channel Zero verwachten we echt een overrompeling”, vertelt Teerlinck. “We hebben dit jaar nog enkele kleine aanpassingen gedaan om de capaciteit van het Beukenpark volledig te benutten, maar veel meer dan vorig jaar kan er niet meer bij. De kans is dan ook groot dat we het festivalterrein dit jaar op zaterdag zullen moeten afsluiten. Enkel het weer kan nog roet in het eten gooien. Vooral op zaterdag wordt wel wat regen verwacht en als gratis festival zijn we daar extra kwetsbaar voor in vergelijking met onze betalende conrcurrenten. Laat ons hopen dat het al bij al meevalt.”

Andere locatie?

Op zondag zakken onder meer Bent Van Looy en het DJ-duo Kobe Ilsen en Viktor Verhulst af naar Oostkamp. In totaal hoopt de organisatie dit jaar te stranden op 18.000 bezoekers. “Maar daarvoor moet het Beukenpark wel twee dagen vol zitten. Of we niet gedacht hebben aan een andere locatie? Na de evaluatie vorig jaar hebben we redelijk snel beslist om deze editie nog in het Beukenpark te blijven. Na dit weekend zullen we opnieuw evalueren. Het is niet zo eenvoudig om een andere geschikte locatie te vinden. Het Beukenpark is een gezellige omgeving die we niet zomaar willen opgeven. We zijn wel stilaan aan het rondkijken naar een alternatief. De parkomgeving willen we behouden en dat maakt de mogelijkheden alleen maar beperkter.” ParkPop gaat vrijdagavond naar goede gewoonte al van start met de ParkPopKwis. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers. “Vooral voor de laatste shift op zondag en voor ons safety-team zijn we nog op zoek naar mensen. Kandidaten kunnen zich aanmelden op het mailadres gregory@parkpop-oostkamp.be.