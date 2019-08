ParkPop heeft met 17.000 bezoekers geslaagde editie achter de rug: “Voor het eerst meer volk op zaterdag dan op zondag” Siebe De Voogt

19 augustus 2019

17u01 2 Oostkamp Het gratis festival ParkPop lokte afgelopen weekend naar schatting 17.000 bezoekers naar het Beukenpark in Oostkamp. “Door de komst van Channel Zero was onze zaterdag voor het eerst in de geschiedenis drukker dan de zondag”, zegt de organisatie.

ParkPop beleefde vorig jaar met 17.000 bezoekers een recordeditie en kon dat aantal dit jaar evenaren. Het organiserende ParkPopComité spreekt dan ook van “een zeer geslaagde editie”. Voor de komst van Channel Zero werd gevreesd dat het festivalterrein zou moeten worden afgesloten, maar zover kwam het uiteindelijk niet. “Al scheelde het echt niet veel”, zegt Frederik Teerlinck. “Het was net te doen, maar er kon echt niemand meer bij. We zijn uiteraard erg tevreden. Het is de eerste keer dat onze zaterdag drukker was dan de zondag. We hadden dan ook meer geïnvesteerd in de zaterdagaffiche. Ook het weer was ons opnieuw gunstig gezind. Buiten één regenbui op zaterdag bleef het droog.” Het ParkPopComité twijfelt al even om te verhuizen naar een andere locatie, maar wil het gezellige karakter van het Beukenpark niet verliezen. Waar de editie van volgend jaar zal plaatsvinden, is dan ook nog niet helemaal zeker. Een datum is er wel al. “Dat wordt het weekend van 22 en 23 augustus”, zegt Teerlinck.