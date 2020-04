Papenvijversstraat enkele weken doodlopend door werken aan kruispunt Siebe De Voogt

24 april 2020

17u06 0 Oostkamp Aan het industrieterrein Kampveld in Oostkamp zijn vrijdag werken gestart op het kruispunt van de Papenvijversstraat en Nijverheidsstraat. Het verkeer moet een plaatselijke omleiding volgen.

Het kruispunt van de Papenvijversstraat en Nijverheidsstraat wordt sinds vrijdag heraangelegd. De Papenvijversstraat is vanaf “de pinne” dus doodlopend op de Nijverheidsstraat. Het verkeer moet omrijden via de Kampveldstraat. De werken kaderen in de herinrichting van het industrieterrein Kampveld en duren tot half mei.