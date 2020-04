Papenhoekstraat krijgt volgende week nieuwe asfaltlaag Siebe De Voogt

23 april 2020

15u48 0 Oostkamp Het wegdek in de Papenhoekstraat in Ruddervoorde krijgt volgende week een nieuwe asfaltlaag. De werken duren tot maandag 4 mei.

Door de coronacrisis planden de aannemers een aantal wegenwerken anders in dan oorspronkelijk voorzien. De onderhoudswerken aan het wegdek in de Papenhoekstraat gaan maandag al van start met het affrezen van de oude asfaltlaag. Het gaat om het deel tussen de zones waar eerder al nieuw asfalt werd aangelegd. Op dinsdag en woensdag zullen plaatselijke herstellingen worden uitgevoerd. Donderdag volgt het aanbrengen van de onderste asfaltlaag. De toplaag wordt op maandag 4 mei aangelegd. Tijdens de voorbereidende werken van maandag tot en met woensdag zullen de woningen bereikbaar zijn. Van donderdag tot vrijdagmorgen en van maandag tot dinsdagmorgen kunnen bewoners tijdens de asfalteringswerken niet door. Ze kunnen hun wagens parkeren in de Hogestraat of Torhoutsestraat. Met de fiets zal je wel steeds doorkunnen.