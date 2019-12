Oudste kerstkind van West-Vlaanderen viert 106 jaar Bart Huysentruyt

26 december 2019

19u20 0 Oostkamp In woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde is Julia Meulemeester 106 jaar geworden. Ze is het oudste kerstkind van West-Vlaanderen.

Julia is geboren op 25 december 1913 in Ruddervoorde, waar ze ook haar man Michel Maes leerde kennen. Na de Tweede Wereldoorlog verhuist het koppel naar Heist waar ze samen 32 jaar lang een drankenhandel hebben gerund. Daarna keerden ze terug naar Ruddervoorde. Ze kregen vijf zonen. In 1996 verloor Julia haar echtgenoot waarna ze nog zeventien jaar alleen woonde in de Torhoutsestraat. Pas op 17 oktober 2013 - ze was toen al 99 jaar oud - verhuisde Julia naar woonzorgcentrum Ter Luchte. Julia maakte haar 106de verjaardag niet bewust mee. Ze is er niet best aan toe en de viering in het woonzorgcentrum werd afgeblazen.