Ouderraad schenkt nieuwe speeltoestellen aan kleuterschool in Nieuwenhove Siebe De Voogt

10 oktober 2020

12u40 2 Oostkamp De kleuters van de Sint-Pietersschool in Nieuwenhove kunnen zich sinds kort amuseren op nieuwe speeltoestellen. De ouderraad nam de kosten voor de aankoop op zich.

De nieuwe speeltoestellen werden tijdens de zomervakantie geplaatst. De aankoop werd betaald door de ouderraad, die ook wat hulp kreeg van Cera-vennoten. “Samen met de overheid en de ouderraden doen we hard ons best om onze gebouwen en speelplaatsen te onderhouden”, stelt beleidsondersteuner Caroline Deseure. “Vorige week werden de speeltoestellen officieel in gebruik genomen. De kleuters zijn alvast fan!”