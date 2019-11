Oud-parlementslid Patrick De Groote (61) neemt afscheid als onderwijzer Siebe De Voogt

13u30 0 Oostkamp Onderwijzer Patrick De Groote (61) uit Ruddervoorde is vrijdag officieel met pensioen gegaan. Hij werd kort voor de herfstvakantie uitgezwaaid door de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Basisschool Sint-Pieter. Van 2004 tot 2014 zette Patrick z’n carrière in het onderwijs even “on hold” voor een job in de Wetstraat.

Patrick De Groote werkte z’n ganse onderwijscarrière in Oostkamp: eerst voor het Sint-Leocollege en daarna voor de Sint-Pietersschool. Tussen 2004 en 2014 nam hij tijdelijk afscheid om te zetelen als parlementslid voor N-VA. Na zes jaar de Kamer voor Volksvertegenwoordigers en vier jaar de Senaat keerde Patrick terug naar z’n oude liefde. De laatste dag voor de herfstvakantie namen de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Basisschool Sint-Pieter afscheid van meester Patrick in aanwezigheid van z’n familie. De kinderen verwelkomden hem ’s morgens met een erehaag en zetten in de namiddag een heus afscheidsfeest op poten. Elk leerjaar knutselde een optreden in elkaar, waarin de leerlingen toonden hoe ze zich meester Patrick zouden herinneren: van koken in de klas tot met een hogedrukreiniger water spuiten op de speelplaats. De onderwijzer werd uiteindelijk na een veertigtal jaar dienst opgehaald met een zwarte cabrio en naar huis gereden.