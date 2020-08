Opnieuw lange wachtrij voor uitverkoop bij Brantano in Oostkamp Siebe De Voogt

24 augustus 2020

11u13 2 Oostkamp Aan de vestiging van schoenenwinkel Brantano in Oostkamp is het maandagmorgen net als afgelopen weekend aanschuiven geblazen. Al voor de opening stond een lange rij klanten te wachten om binnen hun slag te kunnen slaan.

Door de uitverkoop in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG wordt in de Brantano-winkels op alle artikelen 75 procent korting gegeven. Zaterdag was de opkomst aan het filiaal in Oostkamp massaal en schakelde burgemeester Jan de Keyser (CD&V) zelfs de politie in om alles in goede banen te leiden. Maandagmorgen was de rij minder lang, maar stonden toch nog heel wat klanten te wachten om koopjes te doen. Brantano laat in het Oostkampse filiaal maximaal 35 mensen tegelijk binnen.