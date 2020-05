Opnieuw bezoek toegelaten in Oostkampse woonzorgcentra: maximum een halfuur, 6 bezoekers per keer Siebe De Voogt

18 mei 2020

14u03 0 Oostkamp De bewoners van de woonzorgcentra Sint-Jozef en Ter Luchte in Oostkamp mogen sinds maandagnamiddag opnieuw bezoek ontvangen. Er worden zes bezoekers per keer toegelaten en de bezoekjes mogen maximum een halfuurtje duren. “Alles verloopt volgens strikt hygiënische maatregelen”, zegt directeur Frank Declerck.

De bezoekers in het woonzorgcentrum Sint-Jozef worden ontvangen in de cafetaria: zes per keer en voor een bezoekje van een halfuur. “De bewoners en hun familie nemen hiervoor plaats aan tafels die voldoende ver uit elkaar staan", vertelt directeur Frank Declerck. “Ze hebben twee opties: ofwel plaatsen ze een plexiglas tussen elkaar en mag één iemand zijn of haar mondmasker afdoen, ofwel kiezen ze ervoor om het plexiglas weg te laten en dragen beiden een masker. De tafels worden na elk bezoek ontsmet, net als alle klinken en de rolstoelen van de bewoners. Op die manier wordt elke overdracht van ziektekiemen tegengegaan.”

Evaluatie volgt

Maandagnamiddag komen de eerste bezoekers in Sint-Jozef over de vloer. “We beginnen met drie bezoeknamiddagen per week en zullen nadien evalueren hoe alles verloopt. In Ter Luchte in Ruddervoorde opteren we voor wekelijks twee namiddagen. Het is de bedoeling dat iedereen bediend wordt.”

De uitbraak van het coronavirus in Sint-Jozef lijkt grotendeels achter de rug te zijn. “Momenteel zitten nog twee bewoners in quarantaine”, stelt Declerck. “De mobiele eenheid, die enkel besmette bewoners verzorgde, is sinds kort ontmanteld. Vrijdag hebben we met de personeelsleden een debriefing gehouden, waarbij zij ook eens hun hart konden luchten. Het is voor iedereen immers een bijzonder zware periode geweest. We hopen met z'n allen dat we zoiets niet meer moeten meemaken.”