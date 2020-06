Opgelet: politie gaat weer volop controleren op overdreven snelheid en parkeerovertredingen Siebe De Voogt

01 juni 2020

09u15 0 Oostkamp De politie gaat vanaf maandag in Oostkamp opnieuw volop controleren op overdreven snelheid en parkeerovertredingen. Dat zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Met de versoepelingen en het toenemen van verplaatsingen zijn aanpassingen in de aanpak van de politie nodig", zegt hij.

De coronamaatregelen, opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, hadden een grote invloed op ons dagelijks leven en bijgevolg op de verkeersstromen. De politie, en dus ook de zone Het Houtsche, zette maximaal in op items die prioriteit kregen van de Veiligheidsraad. De focus werd vooral gelegd op het correct naleven van de coronamaatregelen. Nu die maatregelen versoepeld worden, keert ook de dagelijkse routine van veel mensen terug. De verkeersdrukte en parkeerdruk nemen toe en daarom past de politie de accenten in haar handhaving weer aan.

Meer specifiek gaan ze zich vanaf maandag weer met volle capaciteit richten op snelheidscontroles en controles op het niet-respecteren van de beperkte parkeertijd in de blauwe zones. “In de eerste fase van de coronacrisis ging de volledige aandacht naar verscherpte controle op de correcte naleving van de maatregelen”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Door de zeer beperkte verplaatsingen waren er in die periode ook weinig problemen met betrekking tot de blauwe zone en snelheid. Met de versoepelingen en het toenemen van verplaatsingen zijn nu echter aanpassingen in de aanpak van de politie nodig. Ze blijven uiteraard ook wel een oogje in het zeil houden wat de opvolging van de coronamaatregelen betreft.”