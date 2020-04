Op zoek naar de paashaas: Sietse (37) verstopt 10 dagen lang waardebonnen voor chocoladen exemplaar Siebe De Voogt

01 april 2020

14u06 0 Oostkamp Wie in aanloop naar Pasen een leuke activiteit wil doen met de kinderen, kan 10 dagen lang in Oostkamp zoeken naar de paashaas. Marketeer Sietse Schelpe (37) verstopt verspreid over de gemeente elke dag een waardebon van de plaatselijke chocolatiers Caramelo en Choc’atelier. Hij komt volledig zelf tussen in de kosten. “Ik doe het voor de glimlach op de gezichten van de kinderen", vertelt Sietse.

Oostkampenaar Sietse Schelpe (37) heeft al drie jaar z'n eigen bedrijfje in online marketing. Als freelancer heeft hij door de coronacrisis momenteel weinig om handen, want veel ondernemingen zetten hun marketingopdrachten tijdelijk stop. “We proberen elke dag met onze kindjes een wandeling te maken, zodat ze hun energie wat kwijtraken”, vertelt Sietse. “Vorige week kwam mijn vrouw thuis met het verhaal dat ze een snoepwinkeltje had ontdekt, die hun stock met chocolade niet kwijtgeraakten. Het zette me aan het denken. Ik help graag mensen en bedacht een idee om de lokale chocolatiers te ondersteunen.”

Waardebonnen

Sietse trok naar de Oostkampse zaken Caramelo en Choc’atelier en kocht zelf tien waardebonnen aan. Elke dag verstopt hij een exemplaar op een plaats in de gemeente. Met de bon kan de vinder een chocoladen paashaas ophalen bij de plaatselijke handelaars. De eerste bon werd woensdagvoormiddag alvast weggekaapt door de plaatselijke marathonheld Koen Naert en zijn zoontje. “Het is de bedoeling dat ik alle gehuchten in Oostkamp eens aandoe, zodat de mensen zich niet te veel moeten verplaatsen", zegt Sietse. “Op Facebook verspreid ik dagelijks tussen 10 en 10.30 uur een tip, die de mensen naar de juiste vindplaats moet leiden. Het is de ideale activiteit om met de kinderen eens te doen. Ik betaal inderdaad alles uit eigen zak, maar had nog wat budget aan de kant staan voor het voorjaar en de zomer. Nu de opdrachten grotendeels wegvallen, kan ik dat geld beter voor iets anders aanwenden. De glimlach op het gezicht van de kinderen: dat is waarvoor ik het doe!”

Wetime-app

Enige tijd geleden lanceerde Sietse met zijn bedrijfje ook de app Wetime. De app is speciaal gecreëerd voor families en lijkt ook internationaal in trek. “Ik ben onder meer al twee maal in Lissabon geweest, waar er toch aanzienlijke interesse was”, vertelt de Oostkampenaar. “De app is te downloaden via de Play Store en App Store. Familieleden kunnen er elkaar beter mee leren kennen met leuke spelletjes, maar kunnen evengoed hun netwerk verbreden door kennis te maken met locals. Wie de app downloadt, krijgt in zijn zoektocht naar de paashaas in Oostkamp ook telkens een extra hint.”