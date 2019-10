Op- en afrit E40 weer open na plaatsen van verkeerslichten Siebe De Voogt

25 oktober 2019

16u07 0 Oostkamp De op- en afrit van de E40 in Oostkamp zijn in de richting van Brussel opnieuw open voor het verkeer. Aan de kant van de Hertsbergsestraat werden verkeerslichten geplaatst om de verkeersveiligheid te verhogen. De werken namen een maand tijd in beslag.

De verkeerslichten moeten ervoor zorgen dat het verkeer uit de richting van Oostende vlotter kan afrijden in Oostkamp en de Kapellestraat of Hertsbergsestraat kan oprijden. In het verleden stond immers bijna dagelijks file op de afrit van de E40, wat soms voor gevaarlijke toestanden zorgde. Alle verkeersstromen worden voortaan door verkeerslichten geregeld. Ook het conflict tussen het verkeer van en naar de E40 en fietsers wordt met de plaatsing van de lichten aangepakt. Als een fietser die richting Oostkamp wil na het bedienen van een drukknop groen licht heeft, krijgt het aankomende autoverkeer voortaan rood. Fietsers kunnen op die manier veilig de op- en afrit passeren. Zij die richting Hertsberge moeten, zullen altijd mogen doorfietsen. De gemeente liet ook een fietsoversteekplaats aanleggen naar Nieuwenhove, die aansluiting geeft op het nieuwe fietspad langs het domein De Herten en door het Nieuwenhovenbos. De aanleg van dat pad is in handen van de Vlaamse Landmaatschappij en moet normaal tegen 31 oktober afgerond zijn.