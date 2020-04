Oostkampse wijnbouwer plant 12.000 druivenstokken aan op terrein bij Damse Vaart: “Binnen 4 jaar moet dit een lekkere schuimwijn opleveren” Siebe De Voogt

29 april 2020

12u29 8 Oostkamp Wijnbouwer Marino Moenaert (48) blijft zijn Mérula-wijnen verder op de West-Vlaamse kaart zetten. De Oostkampenaar is volop bezig met het aanplanten van 12.000 druivenstokken op de site van De Blauwe Zaal in Sint-Kruis, bij Brugge. “Binnen 4 jaar moeten we hier een lekkere schuimwijn van kunnen produceren”, vertelt hij.

De coronacrisis lijkt geen vat te hebben op Oostkampenaar Marino Moenaert (48). Terwijl het hele land in lockdown zit, is de wijnbouwer volop bezig met uitbreiden. Zijn wijndomein Mérula kon over een 2,35 hectare groot perceel beschikken op de site van De Blauwe Zaal in Sint-Kruis, bij Brugge. Op de terreinen worden momenteel 12.000 druivenstokken aangeplant. “Het gaat om Johanniter-druiven, waarmee we binnen vier jaar een lekkere schuimwijn willen maken”, vertelt Marino. “We zijn de eerste in de streek die zoiets willen verwezenlijken. Ik schat dat we toch zo’n 20.000 flessen op de markt zullen kunnen brengen, want ook onze wijngaard in Moerbrugge wordt met 1.500 ranken uitgebreid.”

Brugse bodem

Met de aanplanting van de wijngaard in Sint-Kruis zetten Marino en zijn Mérula-wijn hun eerste stappen op het Brugse grondgebied. “Het is een zeer unieke locatie vlakbij de Damse Vaart”, zegt hij. “De streek is toeristisch en dat is een extra troef. Mensen kijken je verbaasd aan als je hen vertelt dat je hier aan wijnbouw doet. We kunnen hier volop genieten van het zeeklimaat en hebben in deze regio het voordeel dat we vanaf half mei weinig tot geen last meer hebben van ochtendvorst. Natuurlijk wordt de wijn nog altijd gemaakt door de wijnbouwer zelf. Wij vertrekken van gezond fruit en streven continu naar topkwaliteit met een doorgedreven respect voor de natuur en de streek.”

Tien jaar

Marino is intussen een tiental jaar bezig met wijnbouw. Zijn eerste bescheiden wijngaard plantte hij aan naast zijn woning in de Beernemsestraat in Moerbrugge. Daarna kwamen er wijngaarden bij op de Oostkampse kasteeldomeinen De Herten en De Cellen, langs de Lettenburgstraat in Moerbrugge en op de flank van de Ruidenberg in Koekelare.

Met zijn nieuwe domein in Sint-Kruis heeft Marino nu 20.000 wijnstokken staan. Onder het etiket Mérula biedt hij zijn klanten momenteel vier witte wijnen aan: Mérula Wit, Mérula Johanniter, Mérula Auxerrois en Mérula Pinot Gris. “Ik had tien jaar geleden nooit gedacht dat we zo groot zouden worden”, vertelt de wijnbouwer trots. “Waar dit zal eindigen weet ik niet. Voorlopig combineer ik het wijnbouwen nog steeds met lesgeven aan het Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw in Roeselare. Dat vind ik ook bijzonder boeiend. We zien wel wat de toekomst brengt.” Meer info over de wijnen van Marino vindt u op de website www.merulawines.com.