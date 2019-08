Oostkampse studenten kunnen ook tijdens tweede zit terecht in bibliotheek en Ter Luchte Siebe De Voogt

20 augustus 2019

15u04 0 Oostkamp Studenten met herexamens kunnen ook tijdens de tweede zit opnieuw terecht in de bibliotheek van Oostkamp of de Zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde om te studeren. Nog tot 15 september zetten beide locaties de deuren open.

Het bibliotheek-infopunt verruimt vanaf dinsdag 20 augustus haar openingsuren speciaal voor de studenten. Tijdens de examenperiode is de bib elke weekdag open van 8.30 tot 20 uur, op woensdag van 8.30 tot 18 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur. Aan de balie kunnen studenten een code krijgen om toegang te krijgen buiten de gebruikelijke openingsuren. Er wordt voor hen gratis koffie en water voorzien in het leescafé. Ook in de Zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde kunnen jongeren ongestoord blokken. Ze zijn er elke dag welkom van 7.30 tot 18 uur. Er is een frigo, microgolfoven en frisdrankautomaat ter beschikking. Meer info via www.oostkamp.be.