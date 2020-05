Oostkampse scholen ontwerpen affiche voor Wereld Fair Trade-dag: kies uw favoriet Siebe De Voogt

08 mei 2020

Oostkamp Alle Oostkampse scholen hebben dit jaar een affiche ontworpen voor de Wereld Fair Trade-dag die zaterdag plaatsvindt. Een jury selecteerde al drie ontwerpen. Nu is het aan u om de winnaar van de publieksprijs te bepalen. Op het spel staat een waardebon voor Fair Trade-producten.

Jaarlijks organiseert de Fair Trade-trekkersgroep een kunstwedstrijd voor de Middenschool Sint-Pieter in Oostkamp. Dit jaar werden ook álle Oostkampse scholen uitgedaagd om met hun vijfde en zesde leerjaren deel te nemen. Uitdaging was een laagdrempelige Fair Trade-affiche ontwerpen. De jongeren mochten daarbij hun inspiratie de vrije loop laten gaan. De affiches waren oorspronkelijk bedoeld om fysiek te maken en in het straatbeeld te verspreiden, maar door de omstandigheden werd overgeschakeld naar digitale exemplaren. Tijdens de week van de Fair Trade in oktober zouden de affiches wél nog opgehangen worden.

Een jury bestaande uit leden van de trekkersgroep, enkele leden van het gemeentepersoneel en schepen Sebastian Vande Ginste (CD&V) selecteerden intussen drie werken die er voor hen uitsprongen. Nu is het publiek aan de beurt om een winnaar te bepalen. Stemmen kan op de website van de gemeente. Begin juni worden alle winnaars bekendgemaakt. Zij ontvangen een waardebon om te spenderen in de Fair Trade-wereldwinkel in Oostkamp.