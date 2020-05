Oostkampse mondmaskers worden nog deze week verdeeld Siebe De Voogt

08u46 0 Oostkamp Het heeft even geduurd, maar deze week moeten bij elke Oostkampenaar vanaf zes jaar een gratis stoffen mondmasker in de bus vallen. Het gemeentebestuur bestelde de maskers bij Think Pink.

“De maskers zijn geproduceerd en staan (bijna) klaar voor verdeling.” Het gemeentebestuur van Oostkamp komt met goed nieuws over de mondmaskers voor elke inwoner vanaf zes jaar. “Bedoeling is om ze deze week te verdelen”, klinkt het. “Er moeten echter nog een aantal verplichte procedures vervuld worden. Deze hebben we niet in de hand. In afwachting van de mondmaskers kan je je neus en mond bedekken met een bandana of sjaal, een mondmasker kopen bij de plaatselijke apotheek of vrijwilligers die exemplaren maken of zelf een mondmasker naaien volgens het patroon op www.maakjemondmasker.be.”

De gemeente plaatste de bestelling voor de drielagige stoffen mondmaskers bij Think Pink. Van hun verkoop gaat 80 procent naar concrete projecten met kankerpatiënten. De mondmaskers zijn gratis en wasbaar.