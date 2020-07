Oostkampse burgemeester vraagt nauwkeurigere cijfers na lichte stijging van aantal coronabesmettingen Siebe De Voogt

20 juli 2020

13u53 0 Oostkamp In Oostkamp werden tussen 10 en 17 juli zes coronabesmettingen vastgesteld. Volgens het gemeentebestuur is er geen reden tot paniek. Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) laakt wel het gebrek aan nauwkeurige cijfers. “Actuele cijfers zullen ons in staat stellen accurater op te treden", klinkt het.

Oostkamp was vorige week één van de 28 gemeenten in Vlaanderen die de alarmdrempel overschreden van het aantal coronabesmettingen. Tussen 10 en 17 juli werden er 6 coronabesmettingen vastgesteld: goed voor 25 besmettingen per 100.000 inwoners. Toch is er volgens het gemeentebestuur geen reden voor paniek. “Het is belangrijk de cijfers correct te interpreteren", klinkt het. “De dagcijfers van Sciensano geven het totaal aantal besmettingen weer van de voorbije 7 dagen. Vorige week woensdag en donderdag werden bijvoorbeeld geen extra besmettingen vastgesteld.”

Geen grote ingrepen

Grote maatregelen neemt de gemeente dan ook niet. Voor het organiseren van activiteiten wordt wel nóg meer gewerkt met inschrijvingen. Zo wordt er een digitaal inschrijvingssysteem voorzien voor organisatoren, die een onverwachte toestroom van bezoekers moet voorkomen. Voor het veilig verloop van de activiteit is er nauw overleg tussen organisatie en gemeente. Ook voor de nakende kermis zullen veiligheidsmaatregelen worden getroffen als spreiding en eenrichtingsverkeer.

Het gemeentebestuur weigert voorlopig dus al te grote ingrepen te doen. Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) wil eerst over nauwkeurigere cijfers beschikken. “De officiële cijfers die gepubliceerd worden, zijn de enige waar we op dit ogenblik weet van hebben”, zegt hij. “We zijn als gemeente vragende partij om op arrondissementsniveau cijfers te krijgen. Nu dateren die van een paar dagen geleden en weten we niet of de extra besmettingen zich binnen dezelfde bubbel bevinden of niet. Actuele cijfers zullen ons in staat stellen gerichter te kunnen optreden. We volgen met de coronacel de situatie op de voet en zullen actie ondernemen indien nodig. Intussen willen we vragen de regels te volgen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ook om te durven genieten van de zomer en van sociaal contact. Coronaproof uiteraard!”