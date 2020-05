Oostkampse bibliotheken heropenen vanaf volgende week: hiermee moet je rekening houden Siebe De Voogt

25 mei 2020

17u48 0 Oostkamp De Oostkampse bibliotheken openen vanaf dinsdag 2 juni opnieuw de deuren. Weliswaar enkel op afspraak en mits naleving van strikte voorwaarden.

Bij het uitbreken van de coronacrisis werden alle bibliotheken in Oostkamp gesloten. Eind maart werd gestart met een afhaaldienst in de hoofdbibliotheek en het filiaal in Ruddervoorde. Beiden zullen vanaf volgende week dinsdag nu opnieuw de deuren openen, net als de wijkbibliotheken. Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen, zal er gewerkt worden op afspraak. De specifieke uren waarop een afspraak kan gemaakt worden, zijn terug te vinden op de website van de gemeente. De bezoekjes zijn beperkt tot 20 minuten en bovendien wordt gevraagd aan bezoekers om alleen te komen. Aan de ingang zal handgel beschikbaar zijn.